“Türkiye için olası iki senaryo var, nihayetinde herkes kaybediyor”

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Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) Berlin Direktörü Josef Janning, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘sistem değişikliği ısrarı’ ile Türkiye'yi bir çıkmaza soktuğu değerlendirmesinde bulunarak, mevcut koşullar altında seçimlerin gerçek anlamda bir galibinin olamayacağını söyledi.

Türkiye'yi sancılı bir sürecinin beklediği öngörüsünde bulunan Janning şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de olası görünen iki senaryo var, bunlar da nihayetinde herkesin kaybettiği senaryolar. Birinci ihtimal, gücünü yitirmekte olan Erdoğan seçimi az bir farkla kazanır, gücünü yeniden pekiştirmek ister, bunun için başvuracağı araç ve yöntemlerle de Türkiye'yi Avrupa'dan daha da uzaklaştırır. İkinci ihtimal ise Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi, ancak bunu kabullenmemesi.”

Son üç ayda Türkiye'de ekonomide yaşanan sıkıntıların, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin ve güçlü bir maliye politikasının aslında ekonominin iki temel dayanağı olduğunu gösterdiğini söyleyen Janning, "Ne yazık ki Türk siyasi liderliği, kendi çıkar ve hedefleri uğruna Türk ekonomisinin güvenliğini oluşturan bu iki dayanağı ihmal etti” görüşünü kaydetti. Alman uzman, "Ekonomideki istikrarsızlık süreci Erdoğan ve AKP'yi hem içeride hem de dış dünyaya karşı daha da agresifleştirebilir. Kaygı bu” şeklinde konuştu.