Türkiye için kritik uyarı: Eğer 2022'de önlem almadan devam edersek ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz

Frankfurt School of Finance and Management Bölge Direktörü Erdal Koçoğlu, "Eğer 2022'de önlem almadan devam edersek ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz" tespitinde bulundu. Koçoğlu, ""Uygun çözüm adımları atılmazsa memnuniyet seviyesi çok ciddi seviyelere düşer; gün sonunda belki de tarım sektöründen üreticiden ciddi çekilmeler yaşanacaktır" diyerek uyardı.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat'ın sorularını yanıtlayan Frankfurt School of Finance and Management Bölge Direktörü Erdal Koçoğlu, Akıllı Tarım programında Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırmasında öne çıkan bulguları, üreticinin beklenti ve sorunlarını, artan gıda ve tarımsal girdi fiyatları ile tarım kredilerinin seyrini değerlendirdi. Koçoğlu, gelirinden memnun olan çiftçi oranının her geçen yıl azaldığına dikkat çekti.

“Gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz”

"Çiftçilerimizle devamlı sahada birebir iletişim halindeyiz'' diyen Koçoğlu, ''Sahadan aldığımız reaksiyonlar maalesef bizim için hiç umut verici değil. Bir çok ilimizde üreticilerimizin gübre atmaktan imtina ettiğini duyuyoruz. Bunun verime, rekolteye çok ciddi yansımaları olacaktır. Eğer 2022'de önlem almadan devam edersek ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz" tespitinde bulundu.

Türkiye'de gıda fiyatları artıyor

2021 yılı enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak açıklanırken, emekçilerin harcamalarının ağırlıklı bir bölümünü oluşturan gıdadaki enflasyon ise çok daha yüksek oranlarda tespit edildi. TÜİK’e göre 2005’te yüzde 4,9 olan gıda enflasyonu 2021’e gelindiğinde yüzde 43,8’e yükseldi.

Aralıkta aylık gıda enflasyonu ise 15,99 olarak gerçekleşti. Dünya gıda fiyatları aralık ayında dört aylık artışın ardından önceki aya göre yüzde 0,9 gerilemişti.