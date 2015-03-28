Türkiye için Hollanda ile ya tamam, ya devam maçı

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 5. maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak. Amsterdam Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak maçı Alman hakem Felix Brych yönetecek

Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mike Pickel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Bastian Dankert ve Marco Fritz olacak.



A Grubu'nda günün diğer maçlarında Kazakistan-İzlanda, Çek Cumhuriyeti-Letonya karşı karşıya gelecek.

İki takımın muhtemel 11'leri

Hollanda: Cillesen, Wan Der Wiel, De Vrij, Indi, Blind, De Jong, Clasie, Sneijder, Narsingh, Affelay, Huntelaar.

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Hakan Balta, Caner Erkin, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Hollanda'nın 6, Türkiye'nin 4 puanı var

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 5. maçlar öncesi Hollanda 6 puanla üçüncü, Türkiye ise 4 puanla dördüncü sırada yer alıyor.



Fransa'da düzenlenecek finallere gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt katılacak. Grup maçları sonucunda en iyi 3. olan takım da yine turnuvada doğrudan yer alacak, diğer üçüncüler ise play-off oynayacak.

Sneijder rakip olacak

Hollanda Milli Takımı'nda Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.



Sneijder, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin play-off bileti alması için büyük önem taşıyan İstanbul'daki son maçta Türkiye filelerini havalandırarak, 2-0'lık galibiyette pay sahibi olmuştu.



Bu arada Hollanda Milli Takımı'nda sakatlıkları bulunan önemli oyuncular Robin van Persie ile Arjen Robben, maçta forma giyemeyecek.

Hollanda ile 11. randevu

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. haftasında bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 11. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 10 maçtan 2'sini Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Hollanda 12 golle cevap verdi.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı son 5 maçta rakibine gol atamadı.

İki ülke A milli takımları arasındaki son 5 maçın 2'si golsüz sona ererken, diğer üçünü Hollanda 1-0 ve 2-0'lık (2 kez) sonuçlarla kazandı.