Türkiye: Hükümet, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ortadan kaldıracak

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında hak ihlali kararı vererek tahliyelerin önünü açan Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin tepkisini çekerken, yüksek mahkemeyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı iddia edildi. Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "AKP hükümetinin AYM’nin şahsi başvurularla ilgili aldığı kararların, yerel mahkeme açısından bağlayıcılığının ortadan kaldırılması için hazırlık yaptığı iddia edildi. Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, "AYM’nin Yargılama Usulleri Kanunundaki fıkranın, ‘Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme anayasa mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı gerekçeyi dikkate alarak dosya üzerinden karar verir’ şeklinde değiştirilmesi durumunda yerel mahkemenin AYM kararı doğrultusunda karar alma mecburiyetinin ortadan kalkacağını ifade ediliyor" dendi.

Türkiye gazetesinin bugünkü (6 Mart 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Dündar ve Erdem Gül kararından sonra başlayan bireysel başvuru tartışmasında, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. AK Parti hukukçuları, AYM’nin bireysel başvurularla ilgili kararlarının yerel mahkeme açısından bağlayıcılığını ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. AK Parti kurmayları, AYM’nin son kararının bir anlamda yerel mahkemelerin yetkisine müdahale anlamına geldiğini, bunu tekrar yaşanmaması için yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu dile getiriyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün ilgili maddelerinin iptali için Danıştay’a dava açılabileceğini belirtirken, partinin hukukçu milletvekilleri de şahsi müracaatlarla alakalı ayrı bir çalışma yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 50’inci maddesindeki bazı fıkraların değiştirilerek, AYM’nin bireysel başvurularla ilgili alacağı kararların yerel mahkemeler açısından bağlayıcı olmasının önüne geçilecek. Bazı hukukçular, AYM’nin Yargılama Usulleri Kanunundaki “Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir” hükmünün yerel mahkemeler açısından bağlayıcı olduğunu dile getiriyor.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AK Parti’deki bazı hukukçular ise bu görüşe katılmıyor. Ancak, AK Parti’nin hukukçuları bu tartışmayı ortadan kaldırmak için ilgili yasada değişiklik yapılması gerektiğini belirtiyor. AYM’nin Yargılama Usulleri Kanunundaki fıkranın, ‘Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme anayasa mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı gerekçeyi dikkate alarak dosya üzerinden karar verir’ şeklinde değiştirilmesi durumunda yerel mahkemenin AYM kararı doğrultusunda karar alma mecburiyetinin ortadan kalkacağını ifade ediliyor.