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Spor

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan 'Zeytindalı Harekatına' tam destek!

Sadık Karakan "Ülkemizin bu zorlu süreçten her zaman olduğu gibi dim dik çıkacağına inanıyoruz" Ercan ATA-ANTALYA /DHA  Türkiye Hokey Federasyonu Kilis'te bir dizi temaslarda bulunarak zeytindalı harekatına tam destek verdi

04 Mart 2018 00:36

Sadık Karakan \"Ülkemizin bu zorlu süreçten her zaman olduğu gibi dim dik çıkacağına inanıyoruz\"

Ercan ATA-ANTALYA /DHA 

Türkiye Hokey Federasyonu Kilis\'te bir dizi temaslarda bulunarak zeytindalı harekatına tam destek verdi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kilis\'te bulunan askeri üssü ziyaret ederek 5\'inci  Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor\'a ve Zeytindalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçikleri moral verdiler.
Askeri üste Mehmetçikler ile bir araya gelen Hokey Federasyonunun bir sonraki durağı Öncüpınar Sınır Kapısı oldu. Federasyon Başkanı Sadık Karakan Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte sınıra sıfır noktasında bir basın açıklaması yaptı.
TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU BAŞKANI KARAKAN \"ÜLKEMİZİN BU ZORLU SÜREÇTEN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ DİM DİK ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ\"
Karakan \"Ülkemizin bu zorlu süreçten her zaman olduğu gibi dim dik çıkacağına inanıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ülkemizin tüm fertlerinin sınır ötesinde hain teröristlerle kahramanca savaşan ordumuzun,Kahraman mehmetçiğimizin yanında olması gerekir\" diyerek sınırötesinde yapılan Zeytindalı Harekatına Hokey Federasyonu olarak manevi desteklerinin süreceklerini ifade etti.
 

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