Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2012 yılında yüzde 7,5. Kurum, genç nüfusu ile küresel şirketler için cazip konumda bulunan Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2’ye yükselerek yaşlı nüfus yapısına sahip ülkeler arasında girebileceğini bildirdi.

Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfuslara göre daha yüksek bir hız ile artış gösteriyor. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında yüzde 10,2, 2050 yılında yüzde 20,8, 2075 yılında ise yüzde 27,7’ye yükseleceği tahmin edildi.

Yapılan değerlendirmede, küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan ‘demografik dönüşüm’ sürecinde olan Türkiye’nin, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç bir nüfus yapısına sahip görünse de mutlak yaşlı sayısının fazla olduğu belirtildi. Bu dönüşümde nüfusun yaş grupları yapılanmasının şekil değiştirdiği, ölümlülük ve doğurganlıkta azalma ile birlikte doğumdan sonra beklenen yaşam süresinde artış olduğu, çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının artış gösterdiği kaydedildi.

radikal.com.tr'de yer alan haberdeki istatistiklere göre, 65 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfusun yüzde 52,4’ünün, erkek nüfusun ise yüzde 13,7’sinin eşlerinin öldüğü belirlendi. Yaşlı nüfusun en önemli gelir kaynağı, emekli ve dul-yetim aylıkları oldu. 2011 yılında emekli ve dul-yetim aylıklarından yararlanan erkeklerin oranı yüzde 67,4, kadınların oranı ise yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı en yüksek bölge, yüzde 16,5 ile Ege Bölgesi oldu. Yaşlı nüfusun daha yoğun olarak yaşadığı diğer bölgeler, sırasıyla yüzde 14 ile İstanbul , yüzde 11,7 ile Akdeniz ve yüzde 9,9 ile de Doğu Marmara olarak belirlendi. Yaşlı nüfus oranı en düşük bölge ise yüzde 2,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.