Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi belli oldu

Fransa’da düzenlenecek EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin Hırvatistan ile oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. Türkiye – Hırvatistan maçı 10 Haziran tarihinde Paris’teki Parc de Princess Stadı’nda TSİ 16.00’da oynanacak.

Eriksson daha önce Türkiye’nin sahasında Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 yenildiği Avrupa Şampiyonası Eleme maçını yönetmişti. İsveçli hakem ayrıca 2012-13 sezonunda Galatasaray’ın Schalke 04’ü deplasmanda 3-2 yenerek tur atladığı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da düdük çalan isimdi…

Tecrübeli hakem son olarak UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.