Türkiye, Haydar Aliyev Turnuvası'nda üçüncü oldu

İSTANBUL,(DHA)

Nahçıvan\'da yapılan Uluslararası Haydar Aliyev Judo Takımlar Turnuvası\'nda Rusya\'yı 4-0 yenen milli judokalar üçüncü oldu.

Haydar Aliyev\'in doğumunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle Nahçıvan\'da yapılan uluslararası turnuvada milli erkek takım judokaları, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dört ülkeden 9 takımın yer aldığı Uluslararası Haydar Aliyev Turnuvası\'nda tatamiye çıkan Rıdvan Hazar (60), Niyazi Gökçen (66), Abidin Karabulut (73), Cem Ata (81) ve Çağrı Doğan\'dan (+81) oluşan milli takım, bronz madalya müsabakasında Rusya\'yı 4-0 yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı.