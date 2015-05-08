Türkiye, hastane için izin bekliyor



Türkiye ve Almanya, ekonomiden siyasette pek çok alanda yaptığı ikili işbirliğine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye ve Almanya Sağlık Bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türk Alman Sağlık Sempozyumu'nda biraya geldi. Sempozyumun ardından bakanlar, sağlık sektöründe ikili işbirliğini artırmayı öngören ‘ortak niyet beyannamesi' imzaladı.

Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, ikili işbirliğinin en temel önceliğinin Almanya'da yaşayan Türklerin sağlık ihtiyaçları olduğunu söyledi. Almanyalı Türklerin ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Gröhe, bu konuda yapmayı planladıkları işbirliğini şu sözlerle aktardı: ”Bir araya gelmemizin öncelikleri arasında Almanya'da yaşayan Türk kökenliler bulunmaktadır. Onların en doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve kültürel hassasiyetleri gözetilerek sağlık hizmetleri almaları en fazla üzerinde durduğumuz konulardır. Ayrıca başta birinci kuşak olmak üzere, bakım sigortası ve sağlık imkânlarına katılımı artırmayı hedefliyoruz.”

‘Ortak niyet beyannamesi ilk adım'

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da yaşlanan birinci kuşağın sağlık alanında kültürlerinden ve yaşam tarzlarından kaynaklanan farklı beklentileri olduğunu söyledi. Müezzinoğlu aynı şekilde genç kuşakların da kültürleri ile olan bağlarını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da görmeye ve korumaya ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bakan Müezzinoğlu bu bağlamda ayrıca, Türk-Alman Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması konusunda sinyaller verdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulduğunu belirten Bakan, söz konusu üniversite Almanya'da hastane açma izni alırsa, bunu gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Müezzinoğlu imzalanan Ortak Niyet Beyannamesi'nin bu konuda bir ilk adım olduğunu söyledi.

“Yeni gelenlere, artık dördüncü kuşak diyoruz; onların kendi değerlerini, kültürlerini yaşatabilmeleri adına beklentileri ve hakları olduğu konusunda değerli bakanımızla görüşmeler yaptık” şeklinde konuşan Müezzinoğlu “İnanıyorum ki bu görüşmeler, önümüzdeki süreçte birçok projenin altyapısını oluşturacaktır” dedi.

‘Sağlıkta üç temel hedef'

Türkiye Sağlık Bakanı, ikili işbirliğinin ilk etapta üç konu üzerine odaklandığını belirterek, bu üç konunun ayrıntılarını ise şöyle aktardı: ”Sağlık eğitimi, beraberinde yardımcı sağlık elemanı ve sağlık uzmanı yetiştirilmesinde ortak projeler geliştirdik. Bu birinci konumuz. İkinci konumuz ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile tıp eğitimi, hastane hizmetleri alanında hem Türk hem Alman vatandaşları için bir dinamizm, bir farklılık kazandırmayı öngördük. Ayrıca Almanya'nın sağlık endüstrisinde ve teknolojisinde çok güvenilir bir geçmişi var. Dolayısıyla buradaki tıbbi teknolojinin Türkiye'de üretilmesi ve bu teknolojinin bölgeye de yansıtılacak şekilde geliştirilmesini üçüncü konu olarak değerlendirdik.”

‘Mültecilere sunduğu hizmet için takdir ediyoruz'

Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe ayrıca Türkiye'nin çevresindeki ülkeler açısından önemini vurgulayarak, ülkesine gelen mültecilere sunduğu sağlık hizmetini takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti. Gröhe, bilgi aktarımı ve teknolojik işbirliğinin ilk adım olduğunu kaydederek, sağlık alanında ekonomik işbirliğini derinleştirmek için ikinci sağlık sempozyumunun, yine bu yıl içinde Türkiye'de olacağının müjdesini verdi.