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Türkiye haritası değişiyor, il sınırları yeniden çizilecek...

Halen 1924-30 yılları arasında tamamlanan hudutnameleri kullanan Türkiye, arazideki karşılığı olmayan haritaların tamamını çöpe atacak

23 Eylül 2013 14:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında il, ilçe ve köy sınırlarını yeniden belirleyecek bir adım atılıyor. Avrupa Birliği'ne uyum sağlanması amacıyla 81 ilde bulunan yaklaşık 953 ilçe ve 34 bin köyün sınırları tamamen değişecek.
 
Star'da yer alan habere göre, tarla, yayla, orman ve mera gibi alanların sınırları netleşeceği için hem köyler hem de köyde yaşayanlar arasındaki kavgalarda sona erdirilmiş olacak. Mülkiyet değişikliği ise olmayacak.
 
 

Dere, tepe tespit edilemiyor

 
 
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde pilot olarak başlatılan proje 2014 yılında Türkiye'nin geneline yaygınlaştırılacak. Cumhuriyet sonrası çizilen sınırların baz alındığı dere, tepe, çeşmeler bugün tespit edilemiyor. O dönemdeki hudutnamelerde bir köyün sınırı 'şu dereden şu tepeye kadar' olarak çizilmiş. Ancak o tepeye verilen ad kullanılmadığı veya dere kuruduğu için sınır anlaşmazlıkları ortaya çıkabiliyor. Özellikle çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıkça yaşanılan arazi anlaşmazlıklarına da köklü bir çözüm getirilmiş olacak.
 
 

Van Gölü Bitlis'e kayabilir

 
 
Halen 1924-30 yılları arasında tamamlanan hudutnameleri kullanan Türkiye, arazideki karşılığı olmayan haritaların tamamını çöpe atacak. İl, ilçe ve köy sınırlarında yaşanılan asayiş olaylarının hangi kolluk gücünce takip edileceği açıklığa kavuşacak. Van Gölü'nde meydana gelen bir olayla ilgili hangi şehrin yetkili olduğu netleşecek. Örneğin göl kıyısında işlenen bir olaya Van mı yoksa Bitlis polisinin mi bakacağı yolunda sık sık yaşanan tartışmalar sona erecek.
 

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