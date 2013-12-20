Türkiye hangi konularda Google'dan sansür talep etti?

İnternet arama motoru Google, bu hafta açıkladığı 2013 Şeffaflık Raporu'nda, hangi ülkelerin kendilerinden kaç sayıda siyasi içeriğin silinmesini istediklerini duyurdu. Google'ın, Ocak 2013'ten Haziran 2013'e kadar dünya genelinden toplamda 3486 içerik silme talebi aldığı, bu taleplerin neredeyse yarısının Türkiye'den geldiği belirtildi. Raporda hangi konularda siyasi içeriğin silinmesi talep edildiği de yer aldı.

BBC Türkçe'nin Google Şeffaflık Raporu'na dayandırdığı habere göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'deki yetkililer Google'dan 1673 içerik silme talebinde bulunmuş. Bunun bir önceki altı aya kıyasla 10 kat civarında bir artışa işaret ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin içerik silme taleplerinin yaklaşık üçte ikisinin internet üzerinde ifadeyi sansürleyen 5651 sayılı internet yasasının ihlali iddiasıyla yapıldığı belirtildi.

Raporda yer alan kaldırılan ve kaldırılmayan içerikle ilgili ayrıntılardan bazıları şöyle:

Bir siyasi yetkili ve seks skandallarıyla ilgili arama sonuçlarını kaldırmamız için bir mahkeme kararı elimize ulaştı. Sonuçları kaldırmadık.

Bir hükümet kurumundan Kürt partisi ve Kürt aktivistler hakkında bir blog sayfasını ve Kürdistan haritasını profil resmi yapan bir Google+ sayfasını kaldırmamız için iki talep aldık. Hiçbirini kaldırmadık.

Bir savcının işinin kalitesini eleştirerek hakaret ettiği iddia edilen bir blog yazısının kaldırılmasını öngören üçüncü tarafa yönelik bir mahkeme kararı aldık. Blogu kaldırmadık.

Birçok hükümet yetkilisinin telefon numaraları, şahsi e-postaları, banka hesap bilgileri gibi detayları bulunduran blog yazılarının kaldırılması için üçüncü taraflara yönelik üç mahkeme kararı aldık. Ürün politikalarımızı ihlal ettikleri için bu yazıların çoğunluğunu kaldırdık.

Hükümet kurumlarından Atatürk'le ilgili eleştirel içerik barındıran 17 YouTube videosu ve 109 blog yazısının kaldırılması yönünde 37 talep aldık. Kendi ilkelerimizi ihlal eden 10 videoyu kaldırdık.

Rapora göre, 2013'ün ilk altı ayında Google'dan en çok içerik silme talebinde bulunan ülkeler şöyle:

Türkiye (12 bin 162 madde için 1673 talep)

ABD (3887 madde için 545 talep)

Brezilya (1635 madde için 321 talep)

Rusya (277 madde için 257 talep)

Hindistan (714 madde için 163 talep)

Google, dünya genelinde içerik silme taleplerinin bir önceki altı aya göre yüzde 68 oranında artış kaydettiğini söyledi.

Şirket, kendilerine iletilen taleplerin üçte birinden azını uygulamaya geçirdiklerini belirtildi.