Türkiye, Hamas'ın arabulucuk talebine ne yanıt verdi?

T24 - İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği ablukanın bir "makyaj" olduğunu belirten Filistin'in ankara Büyükelçisi Maruf, Gazze ablukasının kaldırıması gerektiğini dile getirdi. Şu an Filistin'de "bölünmüşlük" olduğunu söyleyen Maruf, Hamas'ın, El Fetih ile aralarındaki sorunun çözümü için Ankara'nın devreye girmesi isteklerini Türkiye'ye ilettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Filistin'de tüm Arap liderlerinden daha popüler olduğunu dile getiren Maruf, ABD'nin bölgeye yönelik yeni bir bakış açısı getirdiğini ve bunu görmemezlikten gelemeyeceklerini söyledi.





Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını hafifleteceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, İsrail'in yaptığının ablukaya "makyaj yapma" gayreti olduğunu söyledi.





Nebil Maruf, son dönemde Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler, Türkiye-İsrail ilişkileri, Hamas ile El Fetih arasındaki uzlaşma çabaları gibi çeşitli konularda sorulan soruları yanıtladı.





"İsrail'in yaptığı ablukaya makyajdır" diyen Maruf, İsrail'in uluslararası baskılardan böylece kaçmaya çalıştığını ifade ederek, "Biz uluslararası toplumdan, İsrail'in üzerindeki baskıyı korumasını ve ablukanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.





ABD ve AB'nin İsrail'in kararını "bir adım ileri" olarak değerlendirdiklerini anımsatan Nebil Maruf, "Bizim için bu kabul edilemez bir durum. Gazze'ye yönelik abluka tamamen kaldırılmalı" ifadesini kullandı.





Maruf, Filistin devleti, tüm Batı Şeria dahil Doğu Kudüs ve Gazze'yi kapsayacak şekilde olması gerektiğini söyledi.







'Filistin'de şu anda bölünmüşlük var'







Filistin'in Ankara Büyükelçisi Maruf, bir soru üzerine, Hamas ile El Fetih arasında birlik sağlamakta zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.





Maruf, "El Fetih ile Hamas arasında farklılıklar var ve bu farklılıkları kullanan Hamas, zorla Gazze'de kontrolü sağladı. Şu anda bölünmüşlük, 'de facto' bir durum var Filistin'de. Ama yasal olan, tanınan Filistin yönetimi" diye konuştu.







Hamas, Türkiye'den ne talep etti?







Filistin Büyükelçisi Maruf, "Hamas'ın birleşme çabalarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'yi yetkili kabul ettiği yönündeki bir mesajı Ankara'ya ilettiğini ve bunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirildiğini" aktardı.





Maruf, "ancak Türk yetkililerinin arabulucu Mısır'ın yerine geçme niyetinde olmadıklarını belirterek, sadece Mısır'a ve uzlaşmaya katkı sağlayacak diğer faktörlere destek vermeye devam edeceklerini açıkladıklarını" ifade etti.







Arap liderleri Erdoğan'ı kıskanıyor mu?







Büyükelçi Maruf, bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'de diğer tüm Arap ülkelerinden daha fazla popüler olduğunu bildirdi.





Maruf, "Bu popülariteye Arap liderlerinin tepkisi nedir" sorusunu yanıtlarken, "Arap liderlerinin kıskançlık beslediklerini söyleyemem, ama Türkiye, Filistin konusunu destekleyerek olumlu adımlar atıyor. Arap halkları Türkiye'nin yaptıklarını önemsiyor" diye konuştu.







'ABD bölgeye yönelik yeniş bir bakış açısı geliştirdi'







Maruf, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in bölgedeki temaslarından şu ana kadar hiçbir şey çıkmadığını kaydederek, Barack Obama'nın ABD başkanlığına seçilmesinin ardından ABD'nin bölgeye yönelik yeni bir bakış açısı geliştirdiğini söyledi ve "Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bunu denemeliyiz" dedi.





ABD'nin az da olsa İsrail üzerinde baskı oluşturmaya başladığını ve İsrail'in bölgede ve uluslararası kamuoyunda eskisinden çok daha fazla yalnızlaştığını ifade eden Maruf, şu anda İsrail ile sınırlar ve güvenlik konularını görüştüklerini, 4 ay sürecek dolaylı barış görüşmelerinde ya nihai anlaşmaya varacaklarını ya da hiçbir sonuca ulaşamayacaklarını söyledi.





