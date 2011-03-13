-TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİNDE İLK 10'DA ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Türkiye'nin ihracatında lokomotif sektörlerden olan demir çelik sektörü, 2010'da dünya ham çelik üretiminde 10. sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl, yüzde 15,2 oranında artışla, 29.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Dünya Çelik Derneği (WSA) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, dünya ham çelik üretimi 2010'da yüzde 15 arttı ve 1 milyar 414 milyon tona ulaştı. En fazla çelik üreten ülke de 626.8 milyon ton ile Çin oldu. Çin'i 109.6 milyon ton üretimle Japonya ve 80.6 milyon ton üretimle ABD izledi. Bu ülkeleri, 66.8 milyon ton üretimle Hindistan ve Rusya takip etti. -EN FAZLA ARTIŞ ABD'DE- 2010 yılında en fazla ham çelik üreten 10 ülke içerisinde, üretimini en fazla arttıran ülkeler, yüzde 38,5 ile ABD oldu. ABD'nin ardından yüzde 34,1 ile Almanya, yüzde 25,2 ile Japonya, yüzde 23,8 ile Brezilya, yüzde 20,3 ile Güney Kore geldi. -EN DÜŞÜK ARTIŞ HİNDİSTAN'DA- En büyük 10 çelik üreticisi arasında üretimi en düşük oranda artan ülke ise yüzde 6,4 ile Hindistan oldu. Üretimi en az artan diğer ülkeler arasında ise yüzde 10,1 ile Çin, yüzde 11,4 ile Rusya yer aldı. -TÜRKİYE İLK 10'DA- Türkiye, dünyanın en fazla ham çelik üreten ülkeleri sıralamasında 29.1 milyon tonluk üretimle İtalya, Tayvan, Meksika, İspanya ve Fransa'yı geride bırakarak, 10. sıradaki yerini korudu.