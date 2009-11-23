'Türkiye halkıyla bir sorunumuz yok'

T24 - DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, "Biz başından beri Kürtler olarak, barışı esas alıyoruz. Bizim Türkiye halkı ile bir sorunumuz yok" dedi.



Türk, Aydın Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Aymek Kavşağı'nda DTP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, demokrasi mücadelesinin büyük bir emek ve bedel istediğini, bugüne kadar özgürlük, barış, kardeşlik için büyük bedeller ödediklerini ve omuz omuza, yürek yüreğe mücadelelerini sürdüklerini söyledi.



Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesinde mutlaka başarıya ulaşacağına inandığını, çünkü haklı olduklarını ve taleplerinin de meşru olduğunu öne süren Türk, "Halkımız bugüne kadar inkarcı, asimilasyoncu siyasetlere, anlayışlara, operasyonlara karşı hiçbir zaman taviz vermedi. Başını her zaman dik tuttu" diye konuştu.



Ahmet Türk, barışın, kardeşliğin, Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümünün tartışıldığı bir dönemde, Türkiye'de ırkçı, milliyetçi bir mantıkla karşı karşıya olduklarını öne sürdü.



"Bugün iktidar partisine baktığımızda, sorunun çözümü adına getirdiklerinin tamamen boş bir proje olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık" iddiasında bulunan Türk, "Bu konuda görüşlerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Barışa 'Evet', kardeşliğe 'Evet', çözüme 'Evet' ama tasfiyeye 'Hayır' diyoruz. Tasfiye mantığına 'Hayır' diyoruz. Bu mantık, tamamen bir tasfiye mantığıdır. Biz başından beri Kürtler olarak, barışı esas alıyoruz. Bizim Türkiye halkı ile bir sorunumuz yok. Türk kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Biz Türk halkının da özgürleşmesini, demokrasiye kavuşmasını istiyoruz. Kürt halkının talepleri, Türk halkına zarar veren talepler değildir. Tam tersine Türk halkının daha da özgürleşmesine ve demokrasiye kavuşmasına dair taleplerdir" diye konuştu.



DTP'nin sorunun çözümünü sağlamaya yönelik her türlü çabanın için olduğunu savunan Türk, Abdullah Öcalan'a "Sayın" diye hitap ederek PKK'nın ve Öcalan'ın bu süreçteki rollerinin yok sayılmasıyla sorunun çözülmeyeceğini iddia etti.



Önemli bir süreç içinde olduklarını ve bu sürecin barışa çevrilmesi için çaba gösterdiklerini, dua ettiklerini dile getiren Türk, "Bin yıldır birlikte yaşamış, kader birliği yapmış halkların artık kardeşçe, özgürce yaşaması için koşulların yaratılması için çaba gösteriyoruz. Amacımız budur" dedi.



Mitingde, DTP milletvekilleri Akın Birdal, Sırrı Sakık, Özdal Üçer ve Sevahir Bayındır da hazır bulundu.