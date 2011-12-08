-Türkiye halıyla tanıtılacak İZMİR (A.A) - 08.12.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında ilk kez halıyı kullanmaya başlayacaklarını belirterek, Topkapı Sarayı'nda askeri depo olarak kullanılan 4 yerin boşaltıldığını ve bunlardan bir tanesinin halı, tekstil ve dokumacılığa tahsis edilmesini düşündüğünü söyledi. Günay, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen ''Türkiye'de Halıcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını'' konulu toplantıya katıldı. Turizmde halıcılık ve genel olarak el sanatları konusunun çok önemli olduğunu, ancak Türkiye'nin turizmde hızla gelişmesine rağmen el sanatlarının gerilediğine ve bunun sonucunda ithal ürünlerin piyasaya yayıldığına dikkati çekti. Günay, turizmde Türkiye'ye daha fazla ziyaretçi gelmesini, bununla birlikte en fazla geliri de elde etmek istediklerini dile getirerek, bunu sağlamak için mümkün olduğu kadar insan emeğini ön plana çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti. Bakan Günay, Anadolu geleneksel el sanatlarını, UNESCO'nun ''Somut Olmayan Dünya Miras Listesi''ne aldırmaya çalıştıklarını, bunlar arasında, artı değeri en yüksek işlerin başında da el halıcılığının geldiğini ve bu konudaki ustaları tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Günay, Türkiye'ye bu yıl 30 milyon insanın gelmesinin ve 25 milyar dolar gelir elde edilmesinin beklendiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Aslında 25 milyon insan gelsin, 30 milyar dolar gelir olsun. Amaç sayıyı artırmak değil, geliri artırmak. Bunun yolu mümkün olduğu kadar onları soframızla buluşturmak, el sanatlarımızı almalarını sağlamak. Azerbaycan'daki müze meselesi, bizi bu konuda bir daha düşünmeye teşvik etti. Biz de tarihi mekanlarımızı düşündük. Etnografya müzelerimizde halılarımızı sergiliyoruz, ama bunlar genellikle çok ziyaretçi almayan mekanlar. İstanbul'da sadece İslam Eserleri Müzesi'nde halı kilim sergisi var, ama yetersiz. Şimdi Topkapı Sarayı'nda 4 tane askeri depo olarak kullanılan mekanı boşalttık. Onlardan bir tanesini tamamen halı, tekstil ve dokumacılığa tahsis etmeyi düşünüyorum. Bu yıldan itibaren Türkiye'nin yurt dışı tanıtımına ilk kez halıyı katıyoruz. İlk defa Türkiye'nin dünyadaki turizm tanıtımının içine halıcılığı katıyoruz. 'Daha fazlasını bekle, daha fazlasını umut et' başlığıyla tanıtım yapacağız.''