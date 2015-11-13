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Yaşam

Türkiye'de haftada ortalama 28 gram kırmızı et tüketiliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserle mücadele konusunda yaptığı bir araştırma raporundan...

13 Kasım 2015 12:16

Dünya Sağlık Örgütü kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin kanserle bağlantısını araştıran bir çalışma yayımladı. Raporda insanların daha az tüketmesi gerektiğine işaret ediliyor. Türkiye'de ise haftada ortalama 28 gram kırmızı et tüketiliyor.

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, haftada 300 gramdan daha az tüketilmesi konusunda kampanyalar düzenliyor.

Fon aynı zamanda haftada 500 gramdan daha az kırmızı tüketilmesini öneriyor.

Türkiye’de haftada ortalama 28 gram kırmızı et tüketiliyor.

Ortalama 11 gram kuzu eti tüketilirken, domuz eti tüketimi sıfır.

Türklerin en çok tükettiği et ise beyaz et yani tavuk ve tavuk ürünleri.

Haftada 52 gram tavuk eti tüketiliyor.

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