T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye haber sitelerini tıklıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporuna göre, internete evden bağlanıyor ve en çok haber sitelerine tıklıyoruz.

19 Ağustos 2011 03:00



 T24 -Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporuna göre, internete evden bağlanıyor ve en çok haber sitelerine tıklıyoruz. İnternette gazete ve dergi okuyanların oranı  yüzde 72,7.


TÜİK raporuna göre, Türkiye genelinde internet erişimine sahip hanelerin oranı yüzde 42,9'a çıktı. Söz konusu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 41,6 idi. 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin yüzde 67,6'sı sanal dünyaya evden bağlanırken, bunu yüzde 33 ile işyerleri, yüzde 18,7 ile internet kafeler, yüzde 16,8 ile arkadaş, akraba evleri, yüzde 7,2 ile eğitim merkezleri, yüzde 3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip ediyor.


Zaman'ın haberine göre,  bir önceki yılın aynı döneminde internet kullanan bireylerin yüzde 20'si sanal dünyaya internet kafelerden bağlanmıştı. Kafelere olan ilginin azaldığını ortaya koyan rapor, aynı zamanda sanal alışverişin yaygınlaştığını gösterdi. İnternet kullanan bireylerin sanal dünyadan kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 18,6 oldu. Geçen sene internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 15 idi.


Rapora göre, bilgisayar ve interneti en fazla 16-24 yaş grubu kullanıyor. Bütün yaş gruplarında erkekler kadınlardan daha çok internette vakit geçiriyor. İnternet kullanımında yüzde 56,5 ile İstanbul başı çekerken, ikinci sırayı yüzde 51,7 ile Doğu Marmara izliyor.


Ayrıca, internet kullanıcılarının yüzde 72,7'si interneti en çok gazete ve dergi okumak için kullanıyor. Güncel konulardan haberdar olmak için çeşitli haber sitelerine giren kullanıcıların yüzde 50,8'i toplumsal ve siyasal konularla alakalı görüşlerini paylaşmak için blog sitelerin yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini de tıklamayı ihmal etmiyor.


Öte yandan, bireyler kamu kurumlarıyla iletişimde de interneti kullanıyor. Geçen seneki oran yüzde 27,2 iken bu rakam bu yıl yüzde 38,9'a yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24