Türkiye haber sitelerini tıklıyor





T24 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) raporuna göre, internete evden bağlanıyor ve en çok haber sitelerine tıklıyoruz. İnternette gazete ve dergi okuyanların oranı yüzde 72,7.





TÜİK raporuna göre, Türkiye genelinde internet erişimine sahip hanelerin oranı yüzde 42,9'a çıktı. Söz konusu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 41,6 idi. 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin yüzde 67,6'sı sanal dünyaya evden bağlanırken, bunu yüzde 33 ile işyerleri, yüzde 18,7 ile internet kafeler, yüzde 16,8 ile arkadaş, akraba evleri, yüzde 7,2 ile eğitim merkezleri, yüzde 3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip ediyor.





Zaman'ın haberine göre, bir önceki yılın aynı döneminde internet kullanan bireylerin yüzde 20'si sanal dünyaya internet kafelerden bağlanmıştı. Kafelere olan ilginin azaldığını ortaya koyan rapor, aynı zamanda sanal alışverişin yaygınlaştığını gösterdi. İnternet kullanan bireylerin sanal dünyadan kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 18,6 oldu. Geçen sene internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 15 idi.





Rapora göre, bilgisayar ve interneti en fazla 16-24 yaş grubu kullanıyor. Bütün yaş gruplarında erkekler kadınlardan daha çok internette vakit geçiriyor. İnternet kullanımında yüzde 56,5 ile İstanbul başı çekerken, ikinci sırayı yüzde 51,7 ile Doğu Marmara izliyor.





Ayrıca, internet kullanıcılarının yüzde 72,7'si interneti en çok gazete ve dergi okumak için kullanıyor. Güncel konulardan haberdar olmak için çeşitli haber sitelerine giren kullanıcıların yüzde 50,8'i toplumsal ve siyasal konularla alakalı görüşlerini paylaşmak için blog sitelerin yanı sıra Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini de tıklamayı ihmal etmiyor.





Öte yandan, bireyler kamu kurumlarıyla iletişimde de interneti kullanıyor. Geçen seneki oran yüzde 27,2 iken bu rakam bu yıl yüzde 38,9'a yükseldi.

