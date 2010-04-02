Türkiye güzelini seçti

T24 -

Okan yaptı yapacağını

Güzeller güzeli



Yarışmaya Ankara’dan katılan Memiç, tacını geçen yılın güzeli Ebru Şam’dan devraldı. Lise öğretmeni Tamer Memiç ve Eczacı Müberra Memiç’in kızı olan Gizem Memiç üniversitede eğitim görüyor. Türkiye’nin en güzel kızı unvanını kazanan Memiç ayrıca ülkemizi Miss World’de (Dünya Güzellik Yarışması) temsil edecek. Yarışmanın ikincisi ise ‘Adanalı’ dizisinde Oktay Kaynarca’nın kızını oynayan Serenay Sarıkaya oldu. Türkiye’yi Miss Universe’de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil edecek olan Sarıkaya tacını geçen yılın 2. Senem Kuyucuoğlu’dan devraldı. 3. olan Döndü Şahin (24) ülkemizi ‘Miss Eart’ te temsil edecek. Şahin, tacını geçen yılın üçüncüsü Ebru Hacıbedel’den devraldı. 4. Dilay Korkmaz’da (19) tacını Begüm Yılmaz’dan devraldı. Korkmaz, ülkemizi ‘Miss İnternatiol’da temsil edecek.Doğuş Yayın Grubu stüdyolarında gerçekleşen ve Kral TV ve CNBC-e’den canlı yayınlanan yarışmanın sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Cem Davran yaptı. Başkanlığını Özcan Sandıkçıoğlu’nun yaptığı jüride Güneri Cıvaoğlu, Okan Bayülgen, Hıncal Uluç, Müjde Ar, Aslıhan Koruyan Sabancı, Tuğba Karaca, Özge Ulusoy, Burak Hakkı görev aldı. İlk kez stüdyoda gerçekleşen Miss Turkey özelliğini taşıyan yarışmada Bengü ve Mustafa Ceceli şarkılarıyla geceye renk kattılar. Geceye iş, medya ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.Okan Bayülgen, yarışmacı Açelya Kartal’a “Yemeğe davet etseler Obama mı, yoksa Berlusconi ile mi çıkarsın” diye sordu. “Obama” yanıtını alınca Bayülgen, Berlusconi’nin çapkınlığı ile ilgili espriler yaptı. Kartal da canlı yayında büyük bir gafa imza attı ve İtalya Başbakanı için ‘Sapığı aramayayım” dedi.2010 Güzellik Yarışması’nın 1’incisi Gizem Memiç (19) oldu. Yarışmaya Ankara’dan katılan Memiç, tacını geçen yılın güzeli Ebru Şam’dan devraldı.