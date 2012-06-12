Türkiye güzeline uyuşturucu gözaltısı

2003 Türkiye Güzeli Zeynep Yılmaz da, bugün düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah Beşiktaş, Şişli, Sarıyer gibi ilçelerin lüks semtlerinde uyuşturucu satan "torbacılara" yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanımına yer temin ettiği ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla da 11 kişi gözaltına alındı.

2003 Türkiye Güzeli Zeynep Yılmaz da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü girişinde zafer işareti yaparak "Sonuçta suçsuzum yani, yapacak bir şey yok" dedi.