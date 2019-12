Türkiye güzeli: Ata bindim, futbol oynadım

Miss Turkey 2009 Güzellik Yarışması'nda birinci olan Almanya doğumlu Ebru Şam: Çizgi film karakterlerinin taklitlerini yapmaktan hoşlanıyorum. Ata bindim, futbol oynadım. Edebiyat ve sanatla fazla ilgim yok





Doğuş Yayın Grubu'nun organize ettiği Miss Turkey 2009 Güzellik Yarışması'nda birinciliği elde eden Ebru Şam, ilk açıklamalarını NTV'de yaptı.



Birincilik tacının sahibi ve Türkiye'yi kasım ayında Güney Afrika'da yapılacak yarışmada temsil edecek olan Ebru Şam, 'Haydi Gel Bizimle Ol'un konuğuydu.



19 yaşındaki lise öğrencisi Şam, Çiğdem Anad, Müjde Ar, Pınar Kür ve Aysu Kayacı'nın soruları karşısında şu açıklamaları yaptı



'Babam Karslı, annem Ankaralı'



Almanya'da doğdum, büyüdüm ve orada okuyorum. Türkiye'ye yarışma için geldim; tabi yazları tatil için geliyorduk. Babam Kars'lı annem ise Ankaralı ve 1974 yılında Almanya'ya gitmişler. Ayrıca 17 yaşında bir kız kardeşim var.



4 dil biliyorum. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca. 4 sene Franszıca eğitimi aldım. İspanyolca'yı yarım senedir görüyorum ve şu an için idare ediyor. Ekonomi Lisesi'nde okuyorum ve 2. sınıftayım.



'Her akşam koşu yaparım'



Boyum 1.75, beden ölçülerim 84-61-91, kilom 52 kilo ama daha zayıflamam gerekiyor. Yarışmaya katılmadan önce her şeyi yiyiyordum. Yapım itibarıyla kilo almıyorum ama her akşam da koşu yaparım. Yaklaşık 1 senedir yarım saatlik koşular yapıyorum.



‘Arkadaşımın ısrarıyla katıldım’



Yarışmaya katılmam bir arkadaşım sayesinde oldu. Gazetede yarışmanın ilanını gören kız arkadaşım, 'seni taçla hayal ettim' dedi. Ben 'olmaz' desem de 'şansını dene' diye ısrar etti ve başvuruyu yaptım; çağrıldım ve şimdi buradayım. Yarışma sonunda Çekmeköy'de bir daire de kazandım. Babam da yarışmaya katılmamı istedi ancak annemin okul yüzünden endişeleri var.



Kasım ayında Güney Afrika'daki yarışmada Türkiye'yi temsil edeceğim. Okul hayatım etkilenecektir ama öncelikle okulumu bitirmeyi istiyorum; nisanda bitecek. Tekstil okumak ve Türkiye'de okumak istiyorum. Hedefim modacı olmak; dizayn yapmak.



‘Türkiye'ye yerleşmek istiyorum'



Ben Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Buraya gediğimizde de Almanya'da yabancı gibiyiz. Ama burası memleketim, Türküm ve burayı seviyorum. Almanya'da bazı insanlar yüzünden kendini yabancı hissediyorsun. Bana olmadı ama etrafımda bunları görüyorum. Ayrımcılık yapmam ve herkesi insan olduğu için severim. Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Burada insan ilişkileri farklı. Kampta da arkadaşlıklar edindim ancak Almanya'da bu tür şeyler yok.



Şu anda hala yaşadıklarıma inanamıyorum. Dün cep telefonlarımızı geri aldık ve mesaj üstüne mesajlar geldi. Yarışma öncesi Hande Subaşı'dan yürüyüş dersi aldık. Aslında kolay bir şey değil. Ben kambur yürüyordum ama Hande Hanım çok yardımcı oldu. Zerafet hocaları da geldi.



‘Taklit yapmaktan hoşlanıyorum'



Çizgi film karakterlerinin taklitlerini yapmaktan hoşlanıyorum. Yarışmadaki yetenek yarışmasında tenis oynadım. 11 numara ile yarışan Gamze ile birlikte oynamıştık. Hemen hemen her sporu yaptım ve yapıyorum; ata bindim, futbol oynadım... Birçok spor dalıyla ilgiliyim. Edebiyat ne sanatla ise fazla ilgim yok.



Kampta özel beslenme programı uygulandı. Sabahları beyaz peynir, kepek ekmek, limonlu su ve isterseniz bir bardak çay. 2 kilo kadar verdim ama daha da zayıflamam gerekiyor.



‘Fakir çocuklara yardım etmek isterdim’



Evsiz çocuklara, fakir çocuklara yardım etmek isterdim. Sokakta yaşayan hayvanlara çok üzülüyorum, onlar için birşeyler yapmak istiyorum.