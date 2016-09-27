Türkiye 'güvenlik uyarısı'na itiraz etmedi, satranç şampiyonası kaçtı

Dünyanın sayılı satranç organizasyonlarından biri olarak gösterilen ve geleceğin satranççıların boy gösterdiği etkinliğe, Gül Kız Tulay Federasyonu, normal prosedür kapsamında aday oldu. Ancak “Otel ve organizasyon iyi ama tek risk, bölgede günden güne artan güvenlik riskidir. Güvenlik sorununun 2018’de daha da büyüyebileceği düşünülmektedir” ifadelerinin yer aldığı belgeye Türkiye Satranç Federasyonu itiraz etmeyince satranç şampiyonasının İspanya'da yapılmasına karar verildi.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberi şöyle:

Dünyanın sayılı satranç organizasyonlarından biri olarak gösterilen ve geleceğin satranççılarının boy gösterdiği etkinliğe, Gül Kız Tulay Federasyonu, normal prosedür kapsamında aday oldu. Türkiye ile beraber İspanya da adaylık başvurusu yaptı.

Ardından Dünya Satranç Federasyonu FIDE’nin müfettişleri iki ülkeyi incelemeye aldı. İlkbaharın sonlarında aday kent Antalya’ya gelen Polonyalı FIDE Etkinlikler Komitesi Üyesi Adam Dzowonkowski, özellikle otel ve salon uyumu nedeniyle Türkiye’ye yüksek bir not verdi. Aynı üye, haziran ayında da İspanya’yı inceleyip, bu ülke için de olumlu izlenimlerini FIDE ile paylaştı. Edinilen bilgiye göre incelemelerde Antalya, İspanya’nın puantaj anlamında bir adım önüne geçti.

Ne var ki, Polonyalı üyenin raporunun son sayfasındaki yorum kafaları karıştırmaya yetti. Yorumda, “Etkinlik için planlanan otel alt yapısıyla gerekli tüm özellikleri tek bir otelde alt yapı olarak sunması açısından tam olarak yeterlidir. Otelin geçmişte çok büyük satranç organizasyonlarına ev sahipliği yaptığı da bilinmektedir. Ancak göz önüne alınması gereken tek risk, bölgede günden güne artan güvenlik riskidir. Güvenlik sorununun 2018’de daha da büyüyebileceği düşünülmektedir” deniliyordu. Ve bu rapor FIDE’nin www. fide.com adlı resmi internet sitesinde 21 Temmuz’dan sonra yayınlandı, 2 ay askıda kaldı.

Ne var ki Türkiye, 21 Temmuz ile seçimlerin yapıldığı 6 Eylül arasındaki zaman diliminde raporun son sayfasındaki bu yoruma itiraz etmedi.

Eylül ayı başında Bakü’de yapılan 42. FIDE toplantısındaki karar oturumunda Türkiye Satranç Federasyonu temsilcisi Özgür Solakoğlu ile kongreye onur konuğu olarak çağrılan eski satranç federasyonu başkanı Ali Nihat Yazıcı’nın son dakika itirazı ise oyların İspanya’ya gitmesine engel olamadı. Çünkü seçici kurul, bu raporun kamuoyuna açık olarak yayınlandığını ve ilgili ülkeden (Türkiye’den) konuyla ilgili itiraz gelmediğinin altını çizdi.

"Güvenlik riski" * Hazırlanan belgede, özet olarak, “Otel ve organizasyon iyi ama tek risk, bölgede günden güne artan güvenlik riskidir. Güvenlik sorununun 2018’de daha da büyüyebileceği düşünülmektedir” deniyor. * GSB yetkilileri ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını, federasyonların bu tür oyunlara yönetim kararı ile aday olabildiklerini ifade ettiler.

"TSF’nin itiraz hakkı vardı"

Bakü’deki genel kurula onur konuğu olarak katılan Yazıcı, olayı doğrularken şöyle konuştu:

“6 Eylül 2016 günü tamamen rastlantı sonucunda FIDE Etkinlikler Komisyonu toplantısına katıldım. TSF’nin de teklif verdiğini gördüm mutlu oldum. Sırayla bir çok turnuvanın raporları tartışıldı. 2018 Dünya Küçükler Şampiyonası değerlendirilirken Türkiye ile ilgili rapora baktığımda denetmenin en son özet bölümündeki müfettiş yorumu gözüme çarptı. Özet olarak, ‘Otel ve organizasyon iyi ama tek risk, bölgede günden güne artan güvenlik riskidir. Güvenlik sorununun 2018’de daha da büyüyebileceği düşünülmektedir’ deniyordu.

Söz alıp; bir ülkenin verdiği teklifin altına bu kadar terör çağrışımı yapan bir ifadenin yazılmaması gerektiğini, terörün sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük bir problem olduğunu, ABD, Rusya, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya’da olduğu gibi ülkemizde de terör olayları yaşandığını, bunun bir insanlık suçu olduğunu belirttim. Denetmenden bu yorumu geri almasını talep ettim.

Denetmen yaptığı konuşmada özür diledi. TSF yöneticisi Özgür Solakoğlu bundan sonra söz aldı ve aslında konuşacağını, fırsat gelmediğini belirten şeyler söyledi. Esas skandal bundan sonra patladı. Komisyon Başkanı, bu konuda denetmene müdahale etmeyeceklerini ama TSF’nin istese 2 aydır FIDE web sitesinde yayınlanmış olan bu rapora itiraz etme hakkı olduğunu söyledi. Ben bunu duyunca şok oldum, özür dilemek zorunda kaldım.”