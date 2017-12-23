'Türkiye Güven Huzur' denetiminde aranan 1159 kişi yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın 8\'incisini gerçekleştirdiği \'Türkiye Güven Huzur\' uygulamasında, 584 bin 222 kişi kontrol edildi, aranan 1159 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün akşam 81 ilde \'Türkiye Güven Huzur\' uygulaması gerçekleştirildi. 8\'incisi gerçekleştirilen denetim eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip edilen uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 dedektör köpeği, 74 bin 162 personel katıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Güvenlik güçlerimizin mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasını amaçladığı uygulama şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 uygulama noktasında ve 7 bin 435 umuma açık yerde gerçekleşti. Uygulama sonucunda 584 bin 222 kişi kontrol edildi. Bin 159 aranan şahıs yakalandı, 267 kişi gözaltına alınırken bin 870 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 150 bin 943 araç kontrol edilerek 225 aranan araç yakalandı, 4 bin 63 araca cezai işlem uygulandı ve 1101 araç ise trafikten men edildi. 19 bin 468 iş yeri kontrol edilerek 527 iş yerine cezai işlem uygulandı. 80 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 27 adet tabanca, 59 adet av tüfeği, 755 adet mermi, 28 adet kesici delici alet, 34 adet kurusıkı tabanca, 11 gr eroin, 867 gram esrar, 3 gram kokain, 28 gram metamfetamin, 79 adet Ecstasy, 13 adet Captagon, 28.353 paket kaçak sigara ve 463 litre kaçak içki, 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik güçlerimizin büyük bir uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8\' sorunsuz şekilde başarıyla tamamlandı.y\"