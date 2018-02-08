Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: \"Bizler, dünyaya adaleti, kardeşliği ve hoşgörüyü hakim kılan bir milletiz\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - TÜRKİYE Güreş Federasyonu, Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin\'de düzenlediği \"Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla Ankara Elmadağ\'da bir organizasyon düzenledi.

Türk Milli Takımı sporcuları ile Özbekistan Güreş Milli Takımı\'nın da katılımıyla Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinlikte, \"Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\" yazılı pankartının arkasında Türk bayrakları sallayarak oparasyonda bulunan Türk askerlerine destek verildi.

Düzenlenen organizasyona, Başkan Musta Aydın, yönetim kurulu üyesi Süreyya Yoğurtçu, Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık ve federasyon Genel Sekreteri Tahir Yılmaz katıldı.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: \"BİZLER, DÜNYAYA ADALETİ, KARDEŞLİĞİ VE HOŞGÖRÜYÜ HAKİM KILAN BİR MİLLETİZ\"

Afrin\'deki Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için toplandıklarını belirten Aydın, \"Bizler, dünyaya adaleti, kardeşliği ve hoşgörüyü hakim kılan bir milletiz. Zeytin Dalı operasyonu ülkemiz sınırlarına göz diken ülkenin kalkınmasına engel olmak isteyen teröristler için başlamıştır. Bu hareketi destekliyor ve başarılı olması için dua ediyoruz. Şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve Türk Milleti\'ne başsağlığı diliyorum\" dedi.

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