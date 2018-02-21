Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Güreş ailesi olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz"

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Güreş Federasyonu, Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri\'nde etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takım Genel Koordinatörü Adem Varlık, Grekoromen A Milli Takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz,

Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı katıldı. Organizasyonda sporcular ile katılımcılar mindere Türk bayrakları ve \"Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" yazılı pankartla çıktı.

MUSA AYDIN: \"GÜREŞ AİLESİ OLARAK ZEYTİN DALI HAREKATI\'NI DESTEKLİYORUZ\"

Türkiye\'nin, Suriye\'nin ya da başka bir ülkenin bir karış toprağında gözü olmadığını ifade eden Başkan Musa Aydın, \"Bizler bütün dünyaya adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü ve kardeşliği hakim kılmış bir milletiz. Bin yıllık tarihimizde hep mazlumun, mağdurun yanında yer almışız ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı, sınırlarımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine engel olmak isteyen ve o bölgede yaşayan insanları tehdit eden teröristlere karşı başlatılmış bir harekettir. Güreş ailesi olarak bu harekatı destekliyoruz\" dedi.

CEMİL BOZ: \"ZEYTİN DALI HAREKATI BİR BARIŞ HAREKATIDIR\"

Türkiye\'nin tarihi boyunca hiçbir zaman zalimin yanında olmadığını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, \"Milletimiz, nerede mazlum, mağdur varsa, yokluk zamanında bile onların yanında olmayı bilmiş, tarihin en şerefli milletidir. Milletimiz, istiklaline olan aşkından dolayı asla boyunduruk altında bulunmayacağını göstermiştir. Devletine ve vatanına en ufak bir saldırı olduğu zaman, buna karşı dirayetini gösterircesine, sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Afrin\'deki çapulcu teröristleri oradan defederek, o bölgedeki mağdur ve mazlum insanların refah düzeyini artırmak için yapılan bir barış harekatıdır\"

Yapılan konuşmaların ardından

Konuşmaların ardından Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak ve şehitleri anmak için Kur\'an-ı Kerim okundu.

(FOTOĞRAFLI)