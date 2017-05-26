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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

26 Mayıs 2017 09:02

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER mezuniyet törenine katılacak.

2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan'da İpek ve Baharat Festivali'nin açılış törenine iştirak edecek.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Başbakan Robert Fico tarafından kabul edilecek, 12. Küresel Güvenlik Forumu'na katılacak.

- Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek, Çavuşoğlu Vişegard Dörtlüsü ülkeleri dışişleri bakanlarıyla çalışma yemeğine katılacak.

4- İtalya'nın Taormina beldesinde 43. G7 liderler zirvesi, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, İtalya'dan oluşan endüstrileşmiş 7 ülke ve AB liderlerinin katılımıyla başlayacak.

5- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off turunda Banvit-Darüşşafaka Doğuş ve TOFAŞ-Fenerbahçe maçları yapılacak.

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