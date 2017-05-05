Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e hareket edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda 4. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu'na, Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ndeki 26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları anma programına, Kuzeykent Meydanı'nda Kastamonu Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine katılacak.

3- TÜİK, 2016 yılı ve 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

4- Musul kent merkezinin batı yakasının IŞİD'den geri alınması operasyonu takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

7- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya'da Kostroma Camisi'ne açılışına katılacak, cuma hutbesi irat edecek.

8- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar sona erecek.

- Şampiyonanın 4. gününde erkekler serbest stilde 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mücadele edecek.

9- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.