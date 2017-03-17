Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde Yeni Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Gümüşhane Atatürk Caddesi ve Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek mitinglerde halka seslenecek, Bayburt Valiliğini ziyaret edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Ahmet Şensan Salonu'nda STK toplantısına katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Efeler'de şoför esnafı ile buluşacak, Çine'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Terminali açılış törenine iştirak edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ve AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

4- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aliya İzzet Begoviç Parkı'nın açılışına, AKP İl Danışma Meclisine katılacak, TSO'yu ziyaret edecek, Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'na iştirak edecek.

5- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerle bir araya gelecek, TÜGVA İl Temsilciliği açılışında yer alacak, Körfez Ticaret Odasında toplantıya katılacak, üniversitelilerle "Genç Kürsü" programına ve Yozgatlılar Derneğinde toplantıya iştirak edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeni Zigana Tüneli temel atma törenine iştirak edecek.

7- TÜİK, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

8- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Darüşşafaka Doğuş-Barcelona Lassa ve Olympiakos-Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.

9- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

10- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.