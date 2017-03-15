Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Valiliğe ziyarette bulunacak, PTT Kavşağı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.
- Yıldırım, Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek ve Valiliği ziyaret edecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mitingine katılacak.
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, İnönü Üniversitesi Muhtarlar Akademisinin açılışına katılarak Rektörlüğe, Akçadağ esnafına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
6- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun açılışında konuşacak.
7- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Türk Dili Yılı" ilanı için düzenlenen törene iştirak edecek.
8- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gazetecilere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak ve sorularını yanıtlayacak.
9- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu bakanlar toplantısında konuşacak.
10- TBMM'den
- Genel Kurulda, Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.
- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcileri ile yangın uzmanlarını dinleyecek.
11- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.
12- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
13- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Monaco-Manchester City ve Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.
14- Beşiktaş-Olympiakos maçına doğru
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- Beşiktaş, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.
- Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.
- Yunan ekibi, Vodafone Arena'da son çalışmasını gerçekleştirecek.