Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Valiliğe ziyarette bulunacak, PTT Kavşağı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

- Yıldırım, Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek ve Valiliği ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mitingine katılacak.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

5- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, İnönü Üniversitesi Muhtarlar Akademisinin açılışına katılarak Rektörlüğe, Akçadağ esnafına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

6- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun açılışında konuşacak.

7- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Türk Dili Yılı" ilanı için düzenlenen törene iştirak edecek.

8- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gazetecilere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak ve sorularını yanıtlayacak.

9- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu bakanlar toplantısında konuşacak.

10- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcileri ile yangın uzmanlarını dinleyecek.

11- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

12- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

13- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Monaco-Manchester City ve Atletico Madrid-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

14- Beşiktaş-Olympiakos maçına doğru

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

- Beşiktaş, son çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

- Olympiakos Teknik Direktörü Vasilis Vouzas, Vodafone Arena'da basın toplantısına katılacak.

- Yunan ekibi, Vodafone Arena'da son çalışmasını gerçekleştirecek.