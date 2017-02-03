Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve İl Özel İdaresi'nde brifing alacak.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'nda, Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi İşbirliği Protokolü imza, Hilton Otel'de Ege İhracatçı Birliği İhracatın Yükselen Yıldızları ödül törenlerine katılacak.

5- TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı harekatı takip ediliyor.

7- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Odeabank-Panathinaikos Superfoods ve Kızılyıldız MTS-Anadolu Efes maçları yapılacak.