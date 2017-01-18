T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

18 Ocak 2017 08:45

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yargıda Birlik Derneği üyelerini, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki karma sergi açılışına katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul edecek. 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek, ardından Kılıçdaroğlu CHP MYK toplantısına başkanlık edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine başlanacak.

6- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

7- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

8- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla devam edecek.​

9- TÜİK, 2016 yılı aile yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

10- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile KKKTC ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla Mont Pelerin kasabasında başlayacak.

11- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

12- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. haftaya 6 maçla devam edilecek.

- C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği; H Grubu'nda ise Trabzonspor, 2. Lig ekibi Gümüşhanespor ile rakip sahada karşılaşacak. 

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Khimik ve Varese-Muratbey Uşak maçları oynanacak.

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24