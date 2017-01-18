Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yargıda Birlik Derneği üyelerini, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki karma sergi açılışına katılacak.

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek, ardından Kılıçdaroğlu CHP MYK toplantısına başkanlık edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine başlanacak.

6- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

7- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

8- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla devam edecek.​

9- TÜİK, 2016 yılı aile yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

10- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile KKKTC ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla Mont Pelerin kasabasında başlayacak.

11- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

12- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. haftaya 6 maçla devam edilecek.

- C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği; H Grubu'nda ise Trabzonspor, 2. Lig ekibi Gümüşhanespor ile rakip sahada karşılaşacak.

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Khimik ve Varese-Muratbey Uşak maçları oynanacak.