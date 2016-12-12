Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, terör saldırısında şehit olan polis memuru Uğur Ürker'in Merkez Reşadiye Camisinde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

- Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri Hak-İş, Memur-Sen, TESK, TİSK, Türk-İş, Türk Kamu-Sen, TOBB ve TZOB başkanları, İstanbul’daki terör saldırısına tepki için ortak basın açıklaması yapacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 yılı bütçeleri görüşülecek.

5- TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla verilerini açıklayacak.

6- Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekâtı, Halep'in doğusundaki saldırılar ile iç savaşa ilişkin diğer gelişmeler izleniyor.

7- IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

9- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Pakistan temasları kapsamında Başbakan Navaz Şerif tarafından kabul edilecek, Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmelerinin kura çekimleri UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde yapılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.