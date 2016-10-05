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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

05 Ekim 2016 09:17

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliklerine seçilen Recai Akyel ile Yusuf Şevki Hakyemez'in andiçme törenine katılacak.

- Erdoğan, Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Ali Bin Halife El Halife'yi ve Rolls-Royce CEO'su Warren East'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi üyeliklerine seçilen Recai Akyel ile Yusuf Şevki Hakyemez'in ant içme törenine katılacak.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ı ayrı ayrı kabul edecek ve partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyelerinin andiçme törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna üye seçimi yapılacak. 

5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

6- Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

8- Basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

9- Hayatını kaybeden ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin defnedilecek.

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