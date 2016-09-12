Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- Milyonlarca Müslümanın hac ibadeti izleniyor.



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Kültür Merkezi ve AKP İl Teşkilatı'ında bayramlaşma programlarına katılacak, Ayvagediği Yaylası'nı ziyaret edecek.



3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt il merkezi ve AKP İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.



4- Fırat Kalkanı harekâtı ve Suriye'deki ateşkes anlaşması takip ediliyor.

5- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica takımıyla 13 Eylül Salı günü oynayacağı B Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, statta basın toplantısı düzenleyecek.