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Politika

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

12 Eylül 2016 08:29

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- Milyonlarca Müslümanın hac ibadeti izleniyor. 

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Kültür Merkezi ve AKP İl Teşkilatı'ında bayramlaşma programlarına katılacak, Ayvagediği Yaylası'nı ziyaret edecek.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt il merkezi ve AKP İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.

4- Fırat Kalkanı harekâtı ve Suriye'deki ateşkes anlaşması takip ediliyor.

5- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica takımıyla 13 Eylül Salı günü oynayacağı B Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, statta basın toplantısı düzenleyecek. 

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