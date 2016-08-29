Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'i kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'i Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ile ayrı ayrı görüşecek, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile bir araya gelecek.



4- Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Cerablus'taki Fırat Kalkanı Harekatı ile yurt içi ve yurt dışındaki yansımaları takip ediliyor.



5- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenleyecek.

7- TÜİK, bu yılın ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ile bu yılın haziran ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.



8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, bakanlık konutunda ortak basın toplantısı yapacak.



10- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis , Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.



11 - Suriye iç savaşında Fırat nehrinin batısı başta olmak üzere Halep ve Haseke'de yoğunlaşan çatışmalar ile Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor



12- A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 31 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.