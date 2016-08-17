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Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

17 Ağustos 2016 08:21

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek.

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan TBMM'yi ziyaret ederek, hasar gören yerlerde incelemelerde bulunacak. 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Christine Muttonen ile görüşecek, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

7- TBMM Genel Kurulda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek, Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. 

8- TÜİK, haziran ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

9- Rio 2016 Olimpiyatları Brezilya'da devam ediyor. 

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

11- 17 Ağustos depreminin 17. yıldönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor.

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