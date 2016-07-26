Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

3- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret edecek, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun babası Asım Erdoğdu'nun cenaze törenine katılacak.

5- HDP ve MHP TBMM grupları toplanacak.

6- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu'nda, AKP, CHP, MHP ve HDP'nin, darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına sunduğu önergeler birleştirilerek işleme alınacak, Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.

7- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'da temaslarda bulunacak.

8- TÜİK, 2015 yılı yazılı medya istatistiklerini paylaşacak.

9- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

10- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Fenerbahçe-Monaco karşılaşması öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Ülker Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak.

12 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları, 9 karşılaşmayla başlayacak.