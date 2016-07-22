Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.
2- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
3- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, BM Viyana Ofisi'nde düzenlenecek Montreal Protokolü'ne taraf ülkeler toplantısına katılacak.
4- Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşecek.
5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.