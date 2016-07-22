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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

22 Temmuz 2016 09:01

1- Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

2- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

3- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, BM Viyana Ofisi'nde düzenlenecek Montreal Protokolü'ne taraf ülkeler toplantısına katılacak.

4- Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşecek.

5- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

6- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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