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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

21 Temmuz 2016 08:50

1- TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşülecek.

- TBMM Genel Kurulunda Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

2- 'Paralel yapılanma'nın yaptığı ileri sürülen ve  başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor. 

3- Darbe girişimine katıldıktan sonra askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker, Dedeağaç Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. 

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

6- Kupaya bu turdan katılan Osmanlıspor, 2-2'nin rövanşında Osmanlı Stadı'nda Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak.

7- Basketbolda ilk kez düzenlenecek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi Almanya'da yapılacak.

8- PTT 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

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