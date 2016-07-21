Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili Başbakanlık tezkeresi görüşülecek.

- TBMM Genel Kurulunda Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

2- 'Paralel yapılanma'nın yaptığı ileri sürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

3- Darbe girişimine katıldıktan sonra askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker, Dedeağaç Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

6- Kupaya bu turdan katılan Osmanlıspor, 2-2'nin rövanşında Osmanlı Stadı'nda Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak.

7- Basketbolda ilk kez düzenlenecek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi Almanya'da yapılacak.

8- PTT 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.