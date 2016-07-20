Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki 81 il müftüsünü ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak.

3- Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler ile yurt içi ve yurt dışındaki tepkiler izleniyor.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, darbe girişimi sırasında yaralanarak Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan vatandaşları ziyaret edecek.

5- TBMM'den.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- TBMM Dışişleri Komisyonunda iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülerek, "FETÖ'cü Terörist Darbe Girişimi" hakkında müzakereler yapılacak.

- Sendika konfederasyonları, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları "demokrasiye bağlılık" adı altında ortak açıklama yapacak.

6- TÜİK, haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

7- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Çağdaş Tamkoç'un cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

9- Futbolda 2016-2017 sezonu öncesi takımların transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları takip ediliyor.