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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

13 Temmuz 2016 08:29

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti 110. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Gurbanov Cavid Gamberoğlu’nu kabul edecek, karayollarında çalışan 3500 taşeron işçinin kadroya alınması ve işe başlaması törenine katılacak.

5- 2015 yılı vergilendirme döneminde, en yüksek gelir ve kurumlar vergisi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden açıklanacak.

6- İngiltere'de İçişleri Bakanı Theresa May, başbakanlık görevini David Cameron'dan devralacak.

7- NATO-Rusya Konseyi, büyükelçiler düzeyinde toplanacak.

8- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Yemen'deki gelişmeler izleniyor

10- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 7 karşılaşmayla tamamlanacak.

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