Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katılmak üzere Roma'ya gidecek.

2- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı açılış törenine katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nde katıldığı 2 gün süren G20 Ticaret Bakanları Toplantısı, sonuç bildirisinin kabulüyle sona erecek. Bakan Zeybekci, toplantı kapsamında bazı ikili görüşmelerde bulunacak.

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

6- Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, Portekiz ile Fransa arasında yapılacak final maçıyla tamamlanacak.

7- Avrupa Atletizm Şampiyonası Hollanda'da sona erecek.

8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, Büyük Britanyalı Andy Murray ile Kanadalı Milos Raonic arasında yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.