T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

10 Temmuz 2016 10:15

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Toplantısı'na katılmak üzere Roma'ya gidecek.

2- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı açılış törenine katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nde katıldığı 2 gün süren G20 Ticaret Bakanları Toplantısı, sonuç bildirisinin kabulüyle sona erecek. Bakan Zeybekci, toplantı kapsamında bazı ikili görüşmelerde bulunacak.

4- Suriye'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

5- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

6- Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, Portekiz ile Fransa arasında yapılacak final maçıyla tamamlanacak.

7- Avrupa Atletizm Şampiyonası Hollanda'da sona erecek. 

8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, Büyük Britanyalı Andy Murray ile Kanadalı Milos Raonic arasında yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.

 

ETİKETLER

Türkiyegündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24