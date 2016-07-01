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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

01 Temmuz 2016 07:48

1- Başbakan Binali Yıldırım, Hatay'da Garnizon Komutanlığı ile Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan tesislerin Atatürk Stadyumu'nda toplu açılışını gerçekleştirecek, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye-İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım malzemelerinin yükleneceği "Lady Leyla" adlı geminin Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanması törenine katılacak. Törende, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da yer alacak.

3- TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2016 bültenini paylaşacak 

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek. 

5- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Galler ile Belçika karşı karşıya gelecek. 

6- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında özel maçta Filipinler ile karşılaşacak.

7- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Ligi 2. Seviye H Grubu ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. 

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