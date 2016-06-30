Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Hazine Müsteşarı Osman Çelik ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü açılış törenine katılacak, ardından işçi ve vatandaşlarla iftar yapacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü açılış törenine katılacak, ardından işçi ve vatandaşlarla iftar yapacak.

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çoğulcu Demokrasi ve Parlamenter Sistem" konulu hukuk çalıştayının açılışına katılacak.



5- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Osmangazi Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

6- TBMM Genel Kurulu'nda, Danıştay Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek.



7- TÜİK, mayıs ayına ait dış ticaret istatistiklerini paylaşacak.



8- Hükümetler Arası Katılım Konferansı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, 33 No'lu "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklı faslın açılacağı Hükümetler Arası Katılım Konferansı'na katılacak.

- Çavuşoğlu ve Çelik, AB Komisyonu'nun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşecek.

- AB Bakanı Ömer Çelik, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek.

9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Pekin'de "Uluslararası Enerji Gelişimi için Beklentiler, Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapacak ve bir konuşma gerçekleştirecek.



10- Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, 2013 yılında 22’şer yıl hapis cezasına çarptırılan Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin ilk İçişleri Bakanı Miço Stanişiç ile Banya Luka Güvenlik Merkezi Başkanı Stoyan Juplyanin’nin temyiz başvuruları karara bağlanacak.



11- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk çeyrek final mücadelesinde Polonya ile Portekiz karşı karşıya gelecek.



12- UEFA Avrupa Ligi birinci ön eleme turunda ilk maçlar oynanacak.