Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, efsane boksör Muhammed Ali için ABD’nin Louisville kentinde, İslami usüllere göre düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü birlikte kabul edecek.

- Yıldırım, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul edecek, ASKON'un Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılacak.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüp Tünel şantiyesinde incelemelerde bulunacak, bakanlık personeliyle iftar yapacak.

7- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da yapılacak Türkiye, Polonya, Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

9- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Türkiye Futbol Federasyonunun Olağan Mali Genel Kurulu yapılacak.

12- Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşılaşacak.

13- A Milli Futbol Takımı, EURO 2016'da oynayacağı Hırvatistan maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.