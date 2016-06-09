T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

İşte Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı...

09 Haziran 2016 08:30

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, efsane boksör Muhammed Ali için ABD’nin Louisville kentinde, İslami usüllere göre düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü birlikte kabul edecek.

- Yıldırım, Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul edecek, ASKON'un Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılacak.

3- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

5- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüp Tünel şantiyesinde incelemelerde bulunacak, bakanlık personeliyle iftar yapacak.

7- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’nın ev sahipliğinde Varşova’da yapılacak Türkiye, Polonya, Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

9- Yemen'deki gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Türkiye Futbol Federasyonunun Olağan Mali Genel Kurulu yapılacak.

12- Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da karşılaşacak.

13- A Milli Futbol Takımı, EURO 2016'da oynayacağı Hırvatistan maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER

TürkiyeRecep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımKemal KılıçdaroğluMuhammed Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24