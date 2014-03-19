Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Danimarka ziyaretinin son gününde Türk basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapacak, Danimarka İslam Toplumu heyetini kabul edecek. Gül, Rosenborg Sarayı gezisinin ardından yurda dönecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, valiliği ziyaret edecek, Selimiye Meydanı'nda mitinge katılacak.

- Daha sonra Tekirdağ'a geçecek Erdoğan, valiliğe ziyarette bulunacak, sahil dolgu alanındaki mitingde halka hitap edecek.

(Edirne/Tekirdağ)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mahsur Yavaş ile şehir turu atacak.

(Ankara)

4 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Orhangazi Devlet Hastanesinin temel atma töreniyle Arabayatağı-Otosansit raylı sistem etabı, Keles Devlet Hastanesi ve Nilüfer Spor Salonu'nun açılış törenlerine katılacak.

(Bursa)

5- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret edecek.

(Şırnak)

6- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Çamlıdere AK Parti İlçe Başkanlığını ve seçim bürosunu ziyaret edecek.

(Ankara)

7- TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine, "Meclis'e intikal etmiş olan 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin okunarak genel kurul bilgisine sunulması amacıyla" olağanüstü toplanacak.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Osman Ağa Meydanı ve yeni belediye binası önünde düzenlenen mitinglerde halka hitap edecek, belediyeyi ziyaret edecek.

(Giresun/Gümüşhane)

9- Ukrayna ve referandumla Rusya'ya bağlanan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

