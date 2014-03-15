Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dilovası'nda İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu İzmit Körfez Köprüsü ayağı keson batırma törenine katılacak.

- Adana'da, partisinin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginde vatandaşlara hitap edecek Erdoğan, valiliği ziyaret edecek.

- Antalya'ya geçecek Erdoğan, Kepez Spor Salonu yanında düzenlenecek mitingde konuşacak, valiliğe ziyarette bulunacak.

- Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gelerek, Başbakanlık Resmi Konut'ta IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.

(KocaeliAdana/Antalya/Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinglerde halka hitap edecek.

(Kırşehir)

3 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kent merkezinde Yıldırım ile Büyükşehir belediyelerinin 2014-2019 yıllarına ilişkin projelerinin açıklanacağı toplantılara, Mustafakemalpaşa ilçesinde Adnan Menderes Meydanı ve yenilenen Esnaf Çarşısı ile Taş Mektep Kültür Merkezi'nin açılış törenlerine katılacak, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Bursa)

4- Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, partisinin Mamak ilçe başkanlığı seçim koordinasyon toplantısına katılacak, Elmadağ Belediyesi şehir çarşısının açılışını yapacak.

(Ankara)

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin katıldığı üçlü zirve dolayısıyla bulunduğu Van'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra ikili görüşmede bulunacak, ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

(Van)

6 - İçişleri Bakanı Efkan Ala, Karaçoban, Tekman ve Çat'ta seçim bürolarını ziyaret edip, partililerle buluşacak

(Erzurum)

7 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Balkonuk Center'da Balıkesir Ekonomi Ödülleri Törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek.

(Balıkesir)

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Tomarza ve Talas ilçelerini ziyaret edecek.

(Kayseri)

9- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor-Medical Park Antalyaspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.