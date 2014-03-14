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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

14 Mart 2014 08:50

1- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergiy Korsunsky'i kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Valiliği önündeki mitinge katılacak, valiliği ziyaret edecek.

-Ardından Gaziantep'e geçecek Erdoğan, Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek, valiliğe ziyarette bulunacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze Cumhuriyet Meydanı ve Adapazarı Kent Meydanı'ndaki mitinglerde halka seslenecek.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa kent merkezinde Çarşamba Kapalı Pazar Yeri, Bağlarbaşı Meydanı ile Boyalıca ve Elbeyli beldelerinde spor sahalarının açılış törenlerine katılacak, İznik'te, partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

5- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen mitingde halka seslenecek.

7- Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler izleniyor.

- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere bir araya gelecek. 

8- İsrail ile Gazze'deki direniş grupları arasındaki karşılıklı saldırıların ardından gelişmeler takip ediliyor.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile ocak ayına ilişkin sanayi ciro endeksini açıklayacak.

10- İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nun cenazesi, Alucra ilçesinde toprağa verilecek.

11- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yılı etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletilmek üzere yola çıkarılacağı Çanakkale-Ankara Zafer Koşusu başlayacak.

12- Spor Toto Süper Lig'de, 25. haftanın ilk maçında Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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