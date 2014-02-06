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Gündem

Türkiye gündeminde bugün neler var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

06 Şubat 2014 10:13

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Cemil Çiçek, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gidecek.

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'nin açılışını yapacak, ticaret odasını ziyaret edecek.

5- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Askerlik Kanunu ile bazı KHK'larda değişiklik öngören tasarı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu, AFAD Kanunu'nda değişiklikler de içeren "Torba Kanun Teklifi'ni" ele alacak.

6- Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

7- Mısır'da, İhvan üyeleri hakkındaki gözaltı ve yargılamalar ile darbe karşıtı gösteriler takip ediliyor.

8- Hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olaylarına sahne olan Ukrayna'daki gelişmeler izleniyor.

9- 22. Kış Olimpiyat Oyunları

- Türk kafilesi, olimpiyat köyünde bayrak törenine katılacak.

- 22. Kış Olimpiyat Oyunları'nın 7 Şubat Cuma günü yapılacak resmi açılış töreni öncesi serbest stil kayak, snowboard ve artistik buz pateninde eleme yarışları başlayacak.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Sivasspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

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