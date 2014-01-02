Türkiye gündeminde bugün neler var?

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkünde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar Toplantısına katılacak.

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis'i kabul edecek.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Üsküdar'da Yetimlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret edecek.

6- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, düzenleyeceği basın toplantısında aralık ayı ve 2013 yılı ihracat rakamlarını değerlendirecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2013 yılı değerlendirmesi ve 2014 hedefleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

8- TBMM Genel Kurulu'nda "Tam Gün" ile ilgili kanun tasarısı görüşülecek.

9- Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu'nda Barcelona-Anadolu Efes, F Grubu'nda ise Galatasaray Liv Hospital-Maccabi Electra maçları yapılacak.

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2015 Dünya Şampiyonası elemeleri 1. Grup 3. maçında Gürcistan'ı konuk edecek.