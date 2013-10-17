Türkiye gündeminde bugün neler var?

1 -Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ilçelerinde partisinin bayramlaşma programlarına katılacak.

2 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Güney Kore'de

-Bakan Taner Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Maria van der Hoeven ile görüşecek, Dünya Enerji Konseyi Medya Merkezi'nde basın toplantısı yapacak ve 22. Dünya Enerji Kongresi kapanış resepsiyonuna katılacak.

3 -İçişleri Bakanı Muammer Güler, Dargeçit, Midyat ve Ömerli ilçelerini ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

4 -Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Aşkabat'ta, "AGİT Perspektifinde Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Yüksek Düzeyli Konferansı"nın açılış oturumuna katılacak.

5 -Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hocalar ve Kızılören ilçeleri ile Nuribey, Salar, Sülün ve Erkmen beldelerinde, bayramlaşma programlarında bulunacak.

6 -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti il başkanlığının bayramlaşma programına katılacak, Harran ve Akçakale'deki çadır kentleri ziyaret edecek.

7 -Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki yansımaları takip ediliyor.

8 -Mısır'daki siyasi gelişmeler takip ediliyor.